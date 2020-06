Lecce, rissa fra i tavoli all'aperto: paura nel cuore della movida

Parapiglia nel cuore di Lecce. Ennesima, violenta rissa nel centro storico, nella notte a cavallo fra venerdì e sabato.

L’episodio si è verificato alcuni minuti prima delle 2 in Piazzetta Santa Chiara, luogo della “movida” frequentato soprattutto dai più giovani. Due cittadini stranieri, non ancora identificati, avrebbero cominciato a litigare: dalle parole sono però passati a strattonarsi, poi il fatto è degenerato in cieca violenza.

Il tutto davanti ai numerosi passanti che, anche se tardi, si trovavano in centro. E, soprattutto, nonostante i numerosi controlli disposti per contenere un’emergenza sanitaria ancora in corso. In realtà, i protagonisti della vicenda potrebbero essere molti di più.

Alcuni passanti, che hanno assistito alla scena, hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto, poco dopo, sono sopraggiunti gli agenti della sezione volanti della questura e anche i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia locale. I poliziotti si trovavano nelle vicinanze per eseguire ordinari controlli “anti assembramento”.

In un momento di forti restrizioni, legate all’obbligo del distanziamento sociale, cittadini e residenti non si aspettavano di certo una rissa. Non è dato sapere il motivo che ha scatenato l’accaduto, ma potrebbe essersi trattato di qualche bicchiere di troppo, come successo in passato. All’arrivo del personale di viale Otranto, però, dei due individui coinvolti non vi era più traccia: si erano già allontanati. I poliziotti hanno raccolto le testimonianze di alcuni cittadini: oltre agli spintoni e agli schiaffi volati, stando alle testimonianze, durante la violenta lite sarebbe spuntato anche un bastone. Circostanza che potrà essere confermata, o smentita, dopo la visione dei filmati del sistema di videosorveglianza. Gli agenti hanno infatti già acquisito dei fotogrammi utili alle indagini. L’attività investigativa è passata ora nelle mani della squadra mobile.

Non si tratta di certo del primo fatto analogo nel centro storico di Lecce: proprio Piazzetta Santa Chiara, anche nelle scorse settimane, si è trasformata in un teatro di episodi di violenza.