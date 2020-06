Nella sua masseria droga e una pistola, arrestato un giovane nel Salento

La scorsa notte i carabinieri di Lecce hanno fatto irruzione in una masseria sulla litoranea San Cataldo - Frigole, di Mirco De Vitis, classe '85, e l'hanno arrestato in flagrante per spaccio, detenzione abusiva d'arma e furto di energia elettrica. Il giovane in casa aveva 1kg e 260 grammi di marijuana, 7 piante della stessa sostanza, una pistola calibro 7,65 softair modello eco-special, 47 proiettili, e materiale per il confezionamento della droga. Inoltre aveva costruito un allaccio diretto alla rete elettrica. È stato condotto nel carcere del capoluogo salentino.