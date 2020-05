Lecce, avviati i lavori di restauro per l'anfiteatro: dureranno 120 giorni

LECCE - Sono stati avviati oggi i lavori di restauro conservativo di alcuni fornici del porticato perimetrale dell’Anfiteatro romano di Lecce. Lo ha reso noto la Direzione regionale Musei Puglia.

L’intervento, condotto in stretta sinergia con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, fa seguito - è detto nella nota - alle operazioni di messa in sicurezza già effettuate nello scorso mese di settembre, nell’ambito delle quali si era provveduto, tra l’altro, al puntellamento provvisorio di alcuni archi in cattivo stato di conservazione.

L’attivazione della procedura di urgenza è stata determinata dal progressivo aggravamento dei fenomeni di degrado riscontrati sui giunti e sugli elementi lapidei dell’edificio antico, che presenta diversi conci in pietra molto consunti. Il deterioramento è stato causato da differenti problemi tra cui precedenti interventi di consolidamento condotti con metodologie oggi superate. La durata prevista dei lavori è di 120 giorni