Salento, le spiagge di Salve aperte alle persone affette da autismo

Consentire alle persone affette da disturbo dello spettro autistico, da disturbi dell’attenzione e da disabilità intellettiva grave, di trascorrere del tempo all’aria aperta sulle bellissime spiagge di Salve, in compagnia di un genitore o un parente: è quanto prevede una delibera approvata dal Comune del basso Salento. Lo conferma il sindaco Francesco Villanova.

L’accesso alle spiagge Torre Pali, Pescoluse, Posto Vecchio e Lido Marini, secondo quanto prevede il provvedimento, sarà consentito solo ai residenti. Per loro sarà sufficiente fare una comunicazione telefonica al numero 329.1522338 per poter andare in spiaggia.

«E' una iniziativa lodevole - spiega Francesco, papà di un bimbo di nove anni autistico - è un esempio che dovrebbero seguire anche altri Comuni. Mio figlio ora è felice: l’ho già portato al mare e, come sempre, non ha resistito e si è tuffato». «A noi famiglie con persone autistiche, dopo le restrizioni imposte per l’emergenza sanitaria - sottolinea - la vita è cambiata radicalmente. I nostri figli sono stati messi da parte, trattati come animali: senza più insegnanti di sostegno, con i centri per la terapia chiusi e senza neppure l’assistenza domiciliare».

«Adesso - conclude Francesco - almeno mio figlio potrà giocare nel posto che più ama, tra la sabbia e il mare».