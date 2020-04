Lequile, il parroco annulla la processione. Lettera di protesta dei fedeli al Papa

LEQUILE - «Vogliamo la processione». I fedeli di Dragoni, la frazione di Lequile inglobata nell’abitato del Comune alle porte di Lecce, hanno scritto a Papa Francesco, all’arcivescovo Michele Seccia e al sindaco Vincenzo Carlà, allegando una petizione, per contestare l’annullamento della storica processione, anche senza fedeli, da parte del parroco don Andrea Zonno e del comitato festa «Madonna della Stella», chiedendo che possa tenersi, sia pur in sicurezza. Giorgio Schimera, a nome di 200 famiglie ha inviato la richiesta al Sommo Pontefice e a Monsignor Seccia, affinché domani il simulacro che si venera nella rettoria di San Basilio, della parrocchia Spirito Santo, sia portato in processione. «Lo abbiamo fatto - sottolinea Giorgio Schimera che in passato ha presieduto il comitato festa locale - affinché» la fede della comunità continui a vivere, per le persone anziane e sole già provate dal momento attuale. La processione, sarebbe come il passaggio della speranza: un momento di intensa preghiera». Il consigliere comunale Damiano Rollo ha chiesto l’intervento del sindaco.

«Ho scritto - sottolinea Rollo - come semplice cittadino. Nonostante l’emergenza sanitaria, ritengo che certe tradizioni non vadano interrotte affinché la fede possa continuare a manifestarsi. È ingiusto interrompere il fervore religioso dei dragonesi. Nelle province di Lucca e Como si son tenute processioni in sicurezza, lo si può fare anche da noi, così la gente può affacciarsi ai balconi o sull’uscio di casa al passaggio della Madonna». Il parroco e il comitato feste hanno invitato i fedeli alla preghiera comunitaria in diretta streaming -<Sono favorevole alla processione - aggiunge il sindaco Vincenzo Carlà - se ci saranno autorizzazioni ecclesiastiche e idonee norme di sicurezza ciò incentiverebbe le persone a restare a casa».