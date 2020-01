UniSalento: studenti dottorato intitolato a Regeni lo ricordano a 4 anni dalla morte

Il corso di dottorato di ricerca in “Human and Social Sciences” del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo dell’Università del Salento, ha voluto anche quest’anno ricordare l’anniversario della scomparsa di Giulio Regeni. Al dottorando friulano, la cui morte è ancora senza un colpevole, è infatti intitolato questo dottorato che copre le aree di ricerca in cui era impegnato Regeni e che è nato con uno sguardo particolarmente attento ai paesi dell’area euromediterranea.

«Vogliamo ricordare la figura di Giulio Regeni, ribadendo la costante attenzione della comunità accademica per la sua vicenda», sottolineano docenti e allievi del corso di dottorato, «Vogliamo onorarne la memoria, tenere viva la ricerca della verità sulla sua tragica vicenda e dare continuità, attraverso le generazioni dei dottorandi, al suo lavoro».