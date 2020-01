Lecce, insegnante in monopattino travolta da un’auto pirata: è in coma all’ospedale «Vito Fazzi»

LECCE - Primo incidente con un monopattino elettrico. È successo ieri sera: un’insegnante che si trovava sul suo monopattino è stata travolta da un’auto pirata. Ora la donna, di 37 anni, è ricoverata in coma all’ospedale «Vito Fazzi» a causa delle gravi lesioni.

L’incidente si è verificato in via Padre Bernardino Realino. La donna è stata travolta e sbalzata sull’asfalto da un’auto il cui conducente ha proseguito la marcia senza fermarsi per prestare i soccorsi. A.C., queste le iniziali della donna ferita, è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e accompagnata al pronto soccorso. Al termine degli accertamenti, i medici l’hanno ricoverata in prognosi riservata. Sul luogo dell’incidente sono giunti gli agenti di polizia locale che hanno sequestrato il monopattino, come disposto dal pm di turno Stefania Mininni e visionato già alcuni filmati estrapolati dalle telecamere dei negozi dell’isolato. Si cerca un’auto di colore bianco. Nulla si sa del numero di targa.