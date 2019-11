Lecce, reunion tra studenti e prof, tutti in classe...dopo 35 anni

LECCE - Ore 10.30, suona la campanella e in aula entrano, non uno, ma quattro docenti, si siedono alla cattedra, aprono il registro e, dopo aver fatto l’appello e registrato gli assenti, iniziano a scorrere l’indice su e giù per l’elenco per decidere chi chiamare alla lavagna. La tensione sale, il pathos pure e poi…si scoppia a ridere, ad abbracciarsi e a festeggiare. Perché in realtà non è la scena di una ordinaria giornata di scuola, ma una rimpatriata di alunni e docenti di oltre trent'anni fa.

È successo sabato mattina presso l’Istituto “Costa” di Lecce (oggi “Galilei-Costa-Scarambone”), la scuola tecnica più antica e tra le più prestigiose del Salento. Seduti esattamente ai loro posti e nella stessa aula si sono fatti trovare gli studenti della classe 5 C dell'anno scolastico 1983-84 che si sono diplomati 35 anni fa. Mentre ad “interrogare” c’erano i docenti: Gina Bonavoglia (Diritto), Luigi De Mitri (Ragioneria), Michela Leuzzi (Inglese) e Silvana Presicce Monastero (Francese). Dopo la rimpatriata in classe, il gruppo si è poi spostato nella storica Sala Dante dove hanno ricordato e raccontato ai presenti gli immancabili episodi e goliardie degli anni delle superiori.

Ad accogliere i 23 ex alunni, alcuni partiti da molto lontano per l'appuntamento e a fare gli onori di casa c’erano la dirigente della scuola, Addolorata Mazzotta, e gli studenti dell’attuale classe 2° SP (Sperimentale Quadriennale) i quali hanno approfittato dell’occasione per annunciare il loro neonato progetto di startup: «CostAlunni», una nuova community, una sorta di piccolo social network, che raccoglierà e unirà tutti i diplomati del “Costa” (che ricordiamo essere stato istituito nel lontano 1885) per poi fornire loro una lunga e varia serie di servizi e benefici. Sempre nella mattinata di sabato, infatti, hanno consegnato agli “alumni” del 1984 gli “attestati di appartenenza” alla community, come fosse un secondo “Diploma” a distanza di 35 anni.

I giovani hanno così consegnato agli ex alunni: Antonella Cannone, Francesco Conte, Rosarianna Corlianò’ Maria Filomena Cretì’, Salvatore De Masi, Rossana Dima, Simona Gabellone, Oronzo Giordano, Enrica Lazzari, Cosimo Leuzzi, Giovanni Longo, Chiara Manca, Paola Maniglio, Annalina Marsella, Paola Maselli, Massimo Mitaridonna, Giancarlo Nicchiarico, Fabrizio Pagliara, Giuseppe Paiano, Eugenio Ponzano, Elisabetta Poti, Annarita Renna, Rosario Sabetta, Francesca Tommasi. A raggiungere in sala i convenuti, in qualità di ospite, c’è stato anche il coraggioso colonnello R.O. Esercito Carlo Calcagni, il quale ha colto l'occasione per raccontare la sua particolarissima storia (ammalatosi per via dell'uranio impoverito lotta contro la malattia ed è diventato anche campione di ciclismo).