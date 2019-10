Carmelo Bene, tutto il patrimonio artistico riunito e conservato a Lecce

Il patrimonio «librario, documentario e collezionistico» dell’attore e poeta salentino Carmelo Bene, sarà raccolto in un solo luogo e messo a disposizione del pubblico e dei ricercatori nel convitto Palmieri a Lecce già dai prossimi mesi. Lo annuncia la Regione Puglia sottolineando che è stato «firmato a Roma un accordo storico» con le «eredi di Carmelo Bene, la moglie Raffaella Baracchi e la figlia Salomè, per l’acquisizione dell’importantissimo patrimonio».

Nello specifico, spiega la Regione, il patrimonio è costituito da un fondo librario contenente gran parte della biblioteca personale del maestro, composta da circa seimila volumi attualmente custoditi in parte presso il monastero delle suore benedettine e in parte depositati presso il Castello Carlo V di Lecce. C'è poi un archivio che contiene scritti, dattiloscritti, documenti, foto, materiale audio e video, materiale bibliografico, volumi, recensioni e testi critici. Questo archivio, sottolinea la Regione Puglia, conservato per alcuni anni presso la 'Casa dei teatri' di Villa Doria Pamphilj di Roma, sottoposto a vincolo di tutela della Soprintendenza Archivistica per il Lazio e solo in parte inventariato, è ora custodito, per volontà delle eredi, in alcuni ambienti del castello Carlo V di Lecce, a cura della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi Lecce e Taranto.

Un terzo fondo, infine, è costituito da una collezione di costumi ed elementi di scena, arredi e oggetti personali che si trovano presso l’abitazione di Bene, di proprietà delle eredi, a Otranto.