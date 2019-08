Castro, tartaruga urta barca e perde l'occhio: salvata dalla Guardia Costiera

LECCE - Una tartaruga caretta-caretta è stata salvata dalla Guardia Costiera dopo essersi scontrata con una barca poco lontano dall'imbocco del Porto di Castro. A seguito di una segnalazione pervenuta da un diportista l'esemplare è stato recuperato ma aveva evidenti difficoltà natatorie tanto da far temere seriamente per la sua incolumità. L'esemplare di tartaruga, di 45 cm di lunghezza e di circa 10 kg di peso, presentava una abbondante fauna epibiota e la mancanza dell’occhio sinistro dovuta presumibilmente all’impatto con una imbarcazione.

Immediato è stato l'intervento del servizio Veterinari dell’ASL LECCE Sud SIAV C che hanno curato la tartaruga portandola nel Centro Recupero Tartarughe Marine (CRTM) di Calimera (LE). Dopo un periodo di riabilitazione, la Caretta-caretta sarà messa in libertà e potrà continuare a nuotare nei nostri mari perfettamente in salute.