Nardò, maxi sequestro di cibo per cani: scaduto da mesi era ancora in vendita

LECCE - Maxi sequestro in un noto negozio per cani delle Guardie Zoofile a Nardò: vendevano cibo per cani scaduto da mesi. I controlli sono scattati a seguito di una segnalazione di alcuni cittadini. Sul posto è intervenuto il Dipartimento di Prevenzione del Servizio Veterinario ASL di Lecce e le Guardie Zoofile AGRIAMBIENTE di Nardò.

Sugli scaffali è stato rinvenuto del cibo per cani scaduto da molti mesi ma ancora esposti alla vendita: alcune confezioni erano completamente sprovviste di indicazioni sulla tracciabilità del prodotto. Ispettori Sanitari e Guardie Zoofile hanno proceduto al sequestro amministrativo di 130 confezioni di cibo per animali di vario tipo, mentre al proprietario dell’esercizio commerciale è stata comminata una sanzione amministrativa di 500 euro.