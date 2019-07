Ugento, mare mosso: uomo annega, i figli salvati dai bagnanti

LECCE - I suoi due figlioletti sono stati tratti in salvo, ma per lui non c’è stato nulla da fare. Un turista francese di 45 anni ha perso la vita nel pomeriggio di ieri mentre si trovava in mare a Torre San Giovanni, marina di Ugento.

La tragedia è avvenuta sulla spiaggia numero 3 del camping «Riva di Ugento», in località Fontanelle, tra Torre San Giovanni e Torre Mozza. L’uomo, David Briere, era in vacanza nella struttura insieme alla moglie e ai figli. Stando a una prima ricostruzione della dinamica, è entrato in acqua insieme ai bambini, nonostante il mare fosse molto agitato a causa del forte vento che da ieri mattina imperversa su tutto l’arco ionico del Salento. I piccoli stavano giocando con le onde quando qualcuno, dalla spiaggia, si è accorto che il padre era in difficoltà e non riusciva a uscire fuori dall’acqua. Alcune persone, tra cui un turista romano di 19 anni, si sono subito buttati in mare nel disperato tentativo di trarre in salvo padre e figli. I due piccoli sono stati tirati fuori e non hanno riportato conseguenze. Per il padre, invece, non c’è stato nulla da fare: quando è stato portato sulla battigia, era già privo di sensi.

In pochi minuti, sul posto sono giunti gli operatori del 118, con due ambulanze e un’automedica. Il personale sanitario ha tentato per circa 40 minuti di rianimare l’uomo con il massaggio cardiaco, ma alla fine si è dovuto arrendere. Non è ancora chiaro se il 45enne sia morto mentre era in acqua o se il decesso sia sopraggiunto fuori. Non è escluso che l’uomo possa aver avuto un malore che gli ha impedito uscire dall’acqua.

Nessuna conseguenza, fortunatamente, per i due bambini. Il giovane romano che li ha tratti in salvo, invece, è stato preso in cura dal 118 ed è stato portato al pronto soccorso del «Francesco Ferrari» di Casarano, dove è arrivato sotto choc per l’accaduto.

Il luogo della tragedia è stato raggiunto dai militari dell’Ufficio locale marittimo della capitaneria di porto di Torre San Giovanni, diretti dal maresciallo Salvatore Chetta. . La salma, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stata trasferita nella camera mortuaria dell’ospedale di Casarano, in attesa degli accertamenti medico-legali.