Ugento, l'auto si ribalta: 19enne incinta in codice rosso in ospedale

Grave incidente questa mattina sulla strada che collega Torre Mozza e Torre San Giovanni, marine di Ugento (Le): un'auto si è ribaltata sulla carreggiata per cause ancora in fase d'accertamento. E secondo le prime indiscrezioni, a bordo della macchina c'era una diciannovenne in dolce attesa, che è stata portata all'ospedale Vito Fazzi di Lecce in codice rosso.