Grave incidente nel Leccese con due ragazze rimaste ferite: viaggiavano in scooter a Castromediano, frazione del comune di Cavallino, alle porte di Lecce, quando è avvenuto lo scontro con una vettura e il conducente non si è fermato a prestare soccorso. Il pirata della strada pare fosse al volante di una piccola auto scura. Sono intervenuti i Carabinieri e il 118.

Al vaglio, le immagini delle telecamere di alcuni negozi e di un semaforo della zona di via Leuca, dov'è avvenuto l’incidente.

Una 22enne di Lizzanello (Lecce), che era alla guida dello scooter, è ricoverata in rianimazione dopo essere stata operata all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, dov'è arrivata in codice rosso anche l’altra ragazza, una 17enne di Cavallino, che ha riportato lesioni meno gravi.

In un altro incidente avvenuto nel Barese, invece, sono stati investiti tra ciclisti sulla statale 172 sulla via per Alberobello. U'auto ha investito una colonna di ciclisti, tre dei quali sono finiti a terra: uno è stato ricoverato in codice rosso. L'investitore si è fermato e ha chiamato i socorsi.