Salento, un tuffo nel passato per una cena da favola con la Duchessa

LECCE - Un viaggio indietro nel tempo in un borgo nella Grecìa Salentina. Torna «A Cena con la Duchessa» il 7 e l'8 giugno nel castello de Gualtieris a Castrignano de' Greci. Quest'anno l'evento porterà i commensali a vivere una cena da favola: è questo il tema della rievocazione storica e ricostruzione gastronomica, scelto per questa edizione da Sara Latagliata, chef manager di Nobili Pasticci. Grandi e piccini si ritrovano catapultati nelle magiche atmosfere del Rinascimento e per una notte diventano nobili salentini del '500. Si cena gourmet con piatti d'ispirazione rinascimentale e la storia del castello è raccontata dagli attori di Improvvisart. A fine cena ogni partecipante riceve una piccola duchessa di pasta di zucchero da portare a casa e per chi lo desidera è possibile fare una foto ricordo con il Duca e la Duchessa nella parte superiore del castello.