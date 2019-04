Maglie, ucciso un pregiudicato in strada: forse dopo una lite

Omicidio la notte scorsa a Maglie, in Salento, probabilmente dopo un diverbio. La vittima è Mattia Capocelli, pregiudicato magliese di 28 anni. L’omicidio è stato compiuto poco dopo l’una e mezza nei pressi di un camion-fast food, in via Don Sturzo, dove la vittima aveva acquistato un panino. Secondo i primi rilievi dei carabinieri, Capocelli sarebbe stato colpito da un solo proiettile sparato da distanza ravvicinata con una pistola cal.6.35: l’ogiva lo ha raggiunto alla gola. Soccorso, é stato condotto all’ospedale di Scorrano dove é giunto già morto.