Lecce, picchia e spara ad un 28enne poi punta l'arma contro i cc: arrestato

LECCE - Picchia e spara ad un suo connazionale e poi punta l'arma anche contro i carabinieri. Un cittadino 33enne bulgaro domiciliato a Melissano, è stato arrestato nel cuore della notte dai carabinieri di Casarano che gli davano la caccia dopo essere intervenuti in soccorso del connazionale ferito.

L'allarme è scattato alle 22.30 circa quando una donna, la moglie dell'uomo ferito, ha chiamato il 112 per denunciare l'aggressione subita dal coniuge: all'arrivo in casa della coppia nella marina di Ugento i militari hanno verificato che l'uomo, un 28enne, era stato percosso e presentava una ferita da arma da fuoco all’altezza del lato sinistro del bacino.

L'uomo è stato condotto d'urgenza presso l'ospedale di Casarano e dopo alcune ore è stato identificato e raggiunto il suo aggressore. Il 33enne è stato fermato nei pressi della sua abitazione e per sfuggire ai carabinieri, una pistola marca Franchi con matricola abrasa, ha tentato di usare l’arma anche contro di loro.

L'uomo è stato subito bloccato e arrestato. Indagini sono ancora in corso per verificare il movente dell'aggressione.