Negramaro, Lele in ospedale, è grave La band «Non sappiamo come andrà»

LECCE - Sono momenti di attesa per i fans, i familiari, gli amici di Emanuele "Lele" Spedicato, chitarrista della band dei Negramaro.

Il musicista è stato condotto in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce: il 38enne secondo quanto si apprende, sarebbe stato colto da un'emorragia cerebrale. Lele si sarebbe sentito male questa mattina nella sua abitazione in Salento. Secondo quanto riferito ai sanitari del pronto soccorso dalla moglie, Clio, che lo ha trovato nei pressi della piscina privo si sensi, una volta sveglio avrebbe avvertito un forte mal di testa perdendo poi conoscenza. Portato in ambulanza dai sanitari del 118 al pronto soccorso del Vito Fazzi, gli esami radiologici a cui è stato sottoposto hanno evidenziato un’emorragia cerebrale in atto. Il chitarrista è nel reparto Rianimazione e la prognosi resta riservata.

Il chitarrista, volto tra i più amati della band, è in procinto di diventare papà. Nel frattempo tanti amici e colleghi del mondo dello spettacolo stanno sostenendo il musicista sui social: l'hashtag #ForzaLele è già entrato in tendenza.

La band ha dedicato un pensiero a Lele sui social. Indubbiamente sale la preoccupazione anche per l'imminente tour nei palazzetti, il "Negramaro Indoor 2018", che partirà il 15 novembre da Rimini. I salentini guidati da Giuliano Sangiorgi sono attesi in Puglia, il 10 e l'11 dicembre, al Palaflorio di Bari. L'ultimo loro impegno nella regione è stato la scorsa estate, allo stadio Via del Mare di Lecce (Rivedi gli highlights del concerto)

«Siamo un po' scombussolati in questo momento, non sappiamo come si evolverà questa cosa...». Così il tastierista dei Negramaro, Andrea Mariano, interpellato sulle condizioni di salute di Emanuele Spedicato, il chitarrista della band salentina ricoverato questa mattina in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce per un’emorragia cerebrale. In ospedale «stiamo arrivando un po' tutti - spiega Mariano - ma neanche noi sappiamo nulla oltre a quello che già si sa. Bisogna aspettare».