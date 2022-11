Terremoto a Cosenza di magnitudo 5.1, scossa avvertita anche in Puglia e Basilicata

La terra trema. Un terremoto di magnitudo ML 5.1 è avvenuto nella zona Costa Calabra nord occidentale (Cosenza). Si tratta di due scosse una avvenuta il 31-10-2022 21:42:49 (UTC) 2 ore e la seconda alle 22:42:49 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 39.8550, 15.7140 ad una profondità di 286 km.

Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma e per fortuna non si sono registrati danni a cose o persone. Le scosse sono state avvertite anche in Puglia e in Basilicata.