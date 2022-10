Mettete dei fiori nei vostri balconi: ora la rivoluzione è «green»

BARI - Un nuovo volto alle città, nel nome della sostenibilità, di maggiori spazi verdi e del miglioramento della qualità della vita: è la mission di Wise Land Lab, workshop di paesaggistica contemporanea che mette in connessione esperti del settore. In questi giorni, tra Puglia e Basilicata, sono state presentate soluzioni tecnologiche costruttive verdi agli iscritti all’Ordine degli architetti della Basilicata, al governatore Michele Emiliano, all’Associazione dei costruttori e a numerose altre iniziative, grazie anche alla presenza di Meggie Acabasis, vicepresidente di Vertical Field.

Vertical Field è un’azienda israeliana ag-tech, che sviluppa soluzioni di coltivazione verticale basate su terra per l’ecosistema urbano. Si tratta dunque di tecnologie importanti per la lotta ai effetti dei cambiamenti climatici. Puglia e Basilicata, quindi, potrebbero diventare presto aree di approdo per...