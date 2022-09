Servizi ospedalieri e alberghi, in Puglia aumenti record

BARI - Operarsi agli occhi di cataratta, scegliere la data del parto con il taglio cesareo o, in generale, optare per un ricovero in una clinica privata a Brindisi, in Puglia, è quasi proibitivo: rispetto ad un anno fa il rincaro è pari al 12,1%. Così la provincia del Tacco d’Italia svetta al terzo posto fra le città più care per i servizi ospedalieri, preceduta da Piacenza che detiene il record degli aumenti (+36,1%) e da Ravenna (+25,7%). La media nazionale fa segnare invece un flebile +1% a confronto dell’agosto 2021. La Puglia conquista le posizioni più alte della classifica degli aumenti - ai danni delle tasche dei consumatori - anche alla voce «servizi di alloggio» che comprende alberghi, motel, pensioni, B&B, agriturismi, villaggi vacanze, campeggi e ostelli della gioventù.

CONTINUA A LEGGERE SULL'EDIZIONE CARTACEA O SULLA NOSTRA DIGITAL EDITION