Gazzetta Mezzogiorno: gestione a Ledi

BARI, 19 NOV - Sarà la società Ledi Srl (gruppo Ladisa di Bari) a gestire la Gazzetta del Mezzogiorno fino al 31 luglio 2021. La società, unica realtà imprenditoriale ad aver presentato un'offerta, si è aggiudicata il bando per l'affitto temporaneo del ramo d'azienda di Edisud, la società editrice della Gazzetta del Mezzogiorno, dichiarata fallita a giugno e in esercizio provvisorio fino a domani. L'affitto temporaneo salva così il giornale che, in assenza di una società che si proponesse per la gestione, da domani non sarebbe più stato in edicola. L'accordo prevede non soltanto la continuità di pubblicazione del quotidiano, ma anche la contrattualizzazione dei 147 lavoratori: 89 giornalisti e 58 tra poligrafici e stampatori.