Gianluigi Paragone, incidente con lo scooter a Roma

ROMA - Incidente stradale per il giornalista e senatore del Gruppo Misto Gianluigi Paragone. Si trovava a bordo del suo scooter quando è stato travolto da una auto in piazza Lauro de Bosis a Roma. L'automobilista è una donna di 77 anni che si è fermata a prestare i primi soccorsi. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo Cassia.

Gianluigi Paragone è stato trasportato al pronto soccorso del policlinico Gemelli in codice rosso, ma non sarebbe in gravi condizioni riportando una ferita alla mano da saturare.

«Apprendo del brutto incidente che ha visto coinvolto Gianluigi Paragone questo pomeriggio, mentre era alla guida di uno scooter. Sperando che non sia nulla di grave, gli auguro di rimettersi presto e di rivederlo quanto prima sugli scranni del Senato con la sua consueta combattività che certo non verrà scalfita nemmeno da questo incidente». Lo scrive sulla sua pagina Facebook Ettore Rosato, vicepresidente della Camera dei Deputati e presidente di Italia Viva.