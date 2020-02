Coronavirus: teatro off, Bertolino su Fb

MILANO, 28 FEB - Chiusi i teatri, per l'ordinanza sul Coronavirus, Enrico Bertolino ha deciso comunque di fare il suo show, anzi uno show tutto particolare via Facebook. "Non sapendo come passare il Tempo a Milano ci siamo inventati l'Instant Home Theatre - ha scritto sul suo profilo -. Sabato 29.febbraio 2020 alle 19.00 circa se il Cittadino non può andare a Teatro il Teatro va a casa del Cittadino". Titolo dello show 'Sapessi come è strano stare chiusi in casa a Milano'.