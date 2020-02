Molestie, via Generale Carnevale Ivrea

IVREA (TORINO), 4 FEB - La Fondazione dello storico carnevale d'Ivrea, che ogni anno attira migliaia di persone per la tradizionale battaglia delle arance, ha avviato "gli atti formali necessari" per procedere con la sostituzione del Generale Alberto Bombonato. La decisione in seguito alle "voci insistenti di eventuali comportamenti inappropriati" che "hanno creato all'interno della città un clima non sereno". A breve la Fondazione comunicherà anche il nome del nuovo Generale, storica figura del celebre carnevale. La Fondazione, si legge in una nota dell'ente che organizza il carnevale, "ha sempre condannato ogni forma di violenza ed è pronta ad assumere provvedimenti, quando fosse necessario, a tutela del nostro Carnevale e delle figure storiche che ne sono protagoniste. Fino ad oggi l'unico fatto certo emerso è un disagio. I rumors hanno però arrecato un danno non solo alle persone coinvolte, ma anche alle figure che esse stesse rappresentano all'interno del Carnevale e alla manifestazione nel suo insieme".