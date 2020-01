Estrazione Lotteria Italia: al Lazio il record di biglietti venduti

ROMA - Il Lazio si conferma, ancora una volta, la regione in cui sono stati venduti il maggior numero di biglietti dell’edizione 2019 dell'estrazione Lotteria Italia. Lo rende noto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che ha pubblicato l'elenco dei biglietti venduti nelle singole province in questa edizione della lotteria.

Il Lazio ha staccato oltre un milione trecentomila tagliandi, la Lombardia un milione 145mila, l’Emilia Romagna 647 mila, seguita dalla Campania con 605mila. Valle d’Aosta e Molise sono i fanalini di coda, rispettivamente con 12mila e 30mila biglietti della Lotteria Italia.

Estrazione Lotteria Italia, controlli Consumatori - In adempimento ai propri fini statutari anche quest’anno il Codacons vigilerà sulle operazioni di sorteggio finale del biglietto vincente della Lotteria Italia e a tutte le fasi relative all’estrazione dei biglietti abbinati ai premi in concorso. Lo ricorda in una nota l’associazione dei consumatori.

«Da anni infatti il Codacons si batte in prima linea affinché i diritti dei consumatori siano sempre rispettati e riconosciuti, tutelando anche i giocatori di lotto e lotterie. Come si ricorderà nella famigerata edizione del 1996, a causa di un guasto si fermarono le lavatrici che facevano girare le palline dell’estrazione, scatenando un putiferio. Da quell'anno il Codacons si è sempre adoperato al fine di escludere qualsiasi possibilità di trucco, errore o imbroglio nel meccanismo di estrazione. Oggi quindi il Codacons, attraverso i propri rappresentanti, sarà presente alle operazioni di estrazione del biglietto vincente Lotteria Italia e garantirà la massima correttezza e trasparenza di tutte la procedure».