Trump sapeva talpa ad ok aiuti Kiev

NEW YORK, 27 NOV - Donald Trump sapeva della talpa della telefonata con il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, quando ha scongelato e dato il via libera agli aiuti a Kiev a settembre. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali Trump era stato informato ad agosto. La talpa della telefonata è alla base dell'indagine per un possibile impeachment del presidente. Trump era sotto pressione del Congresso quando ha scongelato gli aiuti all'Ucraina a settembre. Ma le indiscrezioni del New York Times mostrano che il presidente era consapevole della denuncia della talpa e delle sue accuse quando ha scongelato gli aiuti. La denuncia della talpa - riporta il New York Times - ha acceso uno scontro all'interno della Casa Bianca con l'ispettore generale dell'intelligence, Michael Atkinson, convinto che i documenti dovessero essere consegnati al Congresso. Ma Atkinson si è scontrato con la contrarietà del legale della Casa Bianca e del suo vice, rispettivamente Pat Cipollone e John Eisenberg.