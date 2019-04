Tennis: Atp, Fognini è 12/o, best ranking, comanda Djokovic

ROMA, 22 APR - La classifica pubblicata stamani dall'Atp rende merito all'impresa di Fabio Fognini a Montecarlo: grazie al suo primo trofeo "1000" in carriera il ligure balza al 12mo posto ritoccando il best ranking e tornando il primo dei tennisti italiani. Alle sue spalle c'è Marco Cecchinato, che scivola di un gradino (n.17). Stabile Matteo Berrettini in 55ma posizione, mentre perde 16 posti Andreas Seppi (62mo). Appena una variazione nella top ten del ranking mondiale: Djokovic, alla 24ma settimana consecutiva al comando, incrementa a 3.075 punti il suo vantaggio su Nadal, secondo davanti a Zverev, Federer e Thiem, mentre Anderson scavalca al 6/o posto Nishikori. Completano l'élite mondiale il Next Gen Stefanos Tsitsipas, Juan Martin Del Potro e John Isner a chiudere.