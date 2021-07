Bari, il difensore Matteo Ciofani ceduto al Modena

Bari - Seconda cessione per il Bari: dopo il laterale Tommaso D’Orazio trasferito all’Ascoli, parte anche il difensore Matteo Ciofani (classe '88) in direzione Modena. Il club pugliese ha perfezionato il cambio di casacca a titolo definitivo.

Il ds barese Ciro Polito è impegnato nella complessa opera di sfoltimento della rosa prima del ritiro in Trentino: nella lista dei partenti ci sono i difensori Perrotta e Sabbione, i centrocampisti De Risio, Hamlili e Bianco, nonché l’attaccante Candellone (non sarà rinnovato il prestito dal Napoli). In bilico anche la posizione dell’esperto portiere Frattali.