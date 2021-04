Gli ex di Bari-Palermo: Floriano, il «re» della serie D

Saranno due gli ex di turno di Bari-Palermo, sfida dal grande fascino in programma domenica 18 aprile allo stadio San Nicola (ore 15).

Il personaggio più atteso è senza dubbio Roberto Floriano: il 34enne esterno offensivo è stato un trascinatore della promozione ottenuta dal Bari nel 2018-19, dalla serie D alla C, con ben 12 reti in 28 presenze ed una serie di prestazioni di alto livello. Con i Galletti ha disputato anche la prima parte della scorsa stagione, senza toccare, però, i livelli della precedente: dopo appena nove apparizioni, nel mercato di gennaio è passato proprio al Palermo con cui ha rivinto la serie D conquistando un'altra promozione in Lega Pro.

Bizzarra, invece, la storia del difensore Michele Somma, anche lui in forza al Palermo. Il Bari lo acquistò nell'estate del 2018, ma la sua permanenza in biancorosso durò pochi giorni: il fallimento del club, infatti, causò la risoluzione del suo contratto. Così, il 26enne salernitano ripartì addirittura dagli spagnoli del Deportivo La Coruna per poi accasarsi a Palermo all'inizio del torneo in corso.