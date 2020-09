Bari, ceduto in prestito Kupisz alla Salernitana

BARI - Operazione di mercato in uscita per il Bari: il club di Luigi De Laurentiis ha ceduto in prestito (con diritto di riscatto) alla Salernitana il centrocampista polacco Tomasz Kupisz. Nella passata stagione ha collezionato 18 presenze e un gol in B nel Trapani.

La campagna di rafforzamento della squadra allenata da Auteri procederà di pari passo con le cessione: sono in arrivo rinforzi per attacco (fatta per Candellone) mentre a centrocampo arriveranno due esterni (in pole lo svincolato Marras e D’Orazio del Cosenza).