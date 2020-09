Bari, brivido Trastevere: laziali colpiti dal Covid, in 6 positivi

Bari - «Viviamo un momento difficile, ma riprendere in un palcoscenico come il San Nicola sarà un piccolo sogno». Parola di Sergio Pirozzi, tecnico del Trastevere che battezzerà la stagione 2020-21 dei biancorossi. Il match con la compagine romana è fissato al prossimo 23 settembre, sebbene sulla gara siano sorti alcuni dubbi causati da un piccolo focolaio di coronavirus che ha coinvolto proprio la formazione capitolina. Pirozzi, però, è abituato a fronteggiare le emergenze. Nella sua vita ricca di esperienze, spicca l’impegno politico che lo ha portato ad essere sindaco di Amatrice e a vivere in pieno il dramma del terremoto del 2016. «Ci siamo molto emozionati martedì pomeriggio, quando il sorteggio di Coppa Italia ci ha accoppiato con il Bari, una delle realtà più importanti del calcio italiano. Vogliamo onorare l’impegno con tutte le nostre forze. Purtroppo, il Covid-19 ha colpito anche la nostra squadra: sei ragazzi sono risultati contagiati, alcuni sono asintomatici, altri in via di guarigione: sono costantemente monitorati dalla Asl ed in assoluto isolamento. Con l’ammissione in Coppa Italia, siamo assoggettati al protocollo sanitario dei professionisti: il nostro spogliatoio è sanificato quotidianamente e ci sottoponiamo ogni tre giorni ai tamponi. Il gruppo che sto preparando per Bari è risultato in blocco negativo. Non chiederemo, quindi, il rinvio del match (sarebbe possibile dai quattro positivi in su, ndc), ma sfrutteremo la possibilità di far vivere un’esperienza unica a qualche giovane. Perché, pur senza pubblico, il San Nicola resta un palcoscenico di rara suggestione e per me sarà emozionante ricominciare proprio da questo stadio la mia carriera di allenatore».

Un percorso che Pirozzi ha interrotto quando è diventato primo cittadino di Amatrice, dopo molte stagioni tra i dilettanti e quattro tra i professionisti. «Il calcio resta il mio amore più grande, ma al momento del bisogno l’ho sospeso per allenare un “gruppo” più grande, in un frangente particolare. E devo dire che con grande fatica abbiamo scalato un’ideale classifica nella quale eravamo in una zona delicatissima. Una volta compiuta questa missione, pur non lasciando la politica ed occupando il ruolo di consigliere regionale, non ho resistito al richiamo del campo. Avevo interrotto proprio con il Trastevere e da questa squadra riprendo».

Curioso che nei suoi trascorsi da tecnico spunti pure un precedente contro Gaetano Auteri, oggi tecnico dei Galletti. «È avvenuto nel 2005-06», ricorda Pirozzi. «Eravamo in C2: io allenavo il Rieti, lui il Gallipoli che vinse il campionato. Era la squadra della coppia offensiva Castillo-Innocenti. Giocavano un calcio stellare per la categoria: Auteri è un grande maestro, se troverà la giusta formula, incanterà anche a Bari. Però, il nostro bilancio è pari: vinse lui all’andata ed io al ritorno, conquistando tre punti fondamentali per la nostra salvezza». A 14 anni di distanza si ritroveranno di fronte: «Per noi sarà già bello esserci, ma certo non rinunceremo a priori all’idea di scrivere una delle tante favole che solo il calcio sa raccontare».

Da ieri il Bari ha ripreso gli allenamenti in sede. Sul mercato, presto novità: l’attaccante Leonardo Candellone (23 anni) è atteso in città per cominciare gli accertamenti sanitari aspettando l’ufficialità del suo passaggio in biancorosso. Sarà il Napoli a prelevarlo dal Torino per poi girarlo in prestito biennale al Bari. Arriverà pure il 30enne laterale sinistro Tommaso D’Orazio (svincolato dal Cosenza), così come c’è fiducia per l’acquisto dell’esterno Manuel Marras (27 anni, libero dal Livorno). In uscita, Folorunsho passerà alla Reggina, Schiavone e Kupisz alla Salernitana.