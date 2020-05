Bari, il difensore Perrotta: «Chiediamo chiarezza sul prosieguo del torneo»

BARI - Torna a chiedere di mettere fine all’incertezza sul futuro del torneo il Bari. Oggi il difensore Marco Perrotta dai canali ufficiali del club spiega che «quello che vogliamo è chiarezza. Riprendere dopo uno stop così lungo nasconde insidie a livello fisico».

I pugliesi spingono per giocare i play off appena ci sarà il via libera dal consiglio federale: «Non possiamo sbagliare nulla, serve avere subito la giusta mentalità. Tra gli allenatori avuti, Vivarini mi ha insegnato tanto, come Zeman», conclude Perrotta proiettato già nel possibile clima di ripresa della stagione.