Bari, il portiere Frattali spopola sui social: sollevamento pesi con la figlioletta

Prosegue la campagna social anti-coronavirus del Bari per diffondere tra i tifosi e i sostenitori il messaggio di rimanere a casa, tenendosi in allenamento: oggi sta spopolando sul profilo Instagram del club l'esercizio del portiere Frattali in casa.

L’ex Parma, infatti, fa una seduta sollevando con le braccia le figlioletta (trasformata in un insolito bilanciere), ottenendo in poco tempo oltre tremila visualizzazioni. Questo il messaggio del post del club con il video del portiere: «Questa mattina partiamo con grande carica accompagnati dal workout casalingo brevettato dal nostro portierone #GigiFrattali. Abbiamo bisogno di: entusiasmo, fantasia e un assistente di altissima qualità. #AndraTuttoBene, #IoRestoACasa, #BariGrandeAmore».