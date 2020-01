Bari, Vivarini: «Dobbiamo vincere sempre»

BARI - «Il doppio impegno interno con Rieti e Sicula Leonzio? Non sono due gare da considerare come vittorie scontate. Dobbiamo fare il nostro meglio, pensando gara per gara. Fino alla fine abbiamo un solo risultato»: il tecnico del Bari Vincenzo Vivarini ha presentato così la sfida di domani al San Nicola contro il Rieti. I pugliesi, secondi in classifica a quota 40 (a pari punti con la Ternana), hanno la necessità di non perdere altro terreno rispetto alla Reggina capolista.

«Dobbiamo riprendere i sincronismi che avevamo prima della sosta, mostrando solidità - ha aggiuno l’allenatore -. Con il Rieti è la partita giusta per tirare fuori le nostre qualità. Contro la Viterbese ci ha penalizzato la foga di fare risultato».

Sulla competizione con la Reggina per il primato, Vivarini taglia corto: «Ho fatto un discorso alla squadra: dobbiamo pensare esclusivamente a vincere tutte le partite. La squadra sa che dietro c'è un club ambizioso. Il resto non dipende da noi. Abbiamo tra due gare la sfida con la Reggina: se dimostreremo continuità, la gara a Reggio ce la giocheremo...».

Infine un commento sul nuovo acquisto, il centrocampista Maita, che potrebbe giocare già domani: «L'ex Catanzaro è un ragazzo di sostanza, molto motivato, con belle qualità da scoprire. E’ convocato e sarà della partita. Il suo ruolo? Ha grande corsa e buona qualità. Ha fatto tanti anni in Lega Pro, ma ha qualcosa in più di questa categoria. Lo utilizzerò per la sua dinamicità. Peccato per l’infortunio di Hamlili, stava facendo molto bene con noi. In campo - conclude Vivarini - andrà chi ha più condizione, per poi scegliere e cambiare il meno possibile».