Bari, Vivarini: «Con il Potenza sarà una grande gara»

BARI - «Contro il Potenza sarà una bella partita, una sfida nella quale si alza la tensione e si ha voglia di giocarla fino in fondo. I lucani sono una squadra ben messa in campo. Ci vorrà una grande partita, con l’aiuto di tutti»: ha presentato così la sfida al San Nicola con i lucani, big match della giornata del girone C, il tecnico del Bari Vincenzo Vivarini.

«Il Potenza ha una delle migliori difese del campionato, riparte con efficacia. Ci sono dei temi su cui abbiamo lavorato - ha aggiunto l’allenatore -. Sappiamo bene a cosa andiamo incontro, è venuto anche il nostro presidente Luigi De Laurentiis a darci le motivazioni giuste». «Il Bari arriva a questo scontro diretto senza nessun problema fisico. Abbiamo recuperato anche Costa, abbiamo la rosa al completo. Scavone? Abbiamo cinque sostituzioni a disposizione: è fondamentale chi subentra. Contro la Vibonese abbiamo subito due gol dopo le loro quattro sostituzioni», ha chiarito ancora.

«Facciamo sempre discorsi di classifica e punti che ci mancano. Da quando sono arrivato ci è mancata qualche vittoria - ha argomentato Vivarini - ma per me è stato importante ottimizzare le potenzialità di questa squadra che ha enormi potenzialità, al di là di quello che fanno le altre squadre».