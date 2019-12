Bari, morto lo storico ds Franco Janich: portò i biancorossi in serie A

BARI - Lutto nel mondo del calcio biancorosso. Gli ultras del Bari ed i tifosi tutti piangono la scomparsa di Franco Janich, storico direttore sportivo dal 1983 al 1992. Janich aveva 82 anni e , dopo una lunga e sofferta malattia, è morto questa mattina in una clinica vicina a Nemi, sui Colli Romani. Nato a Udine il 27 marzo 1937 e cresciuto come stopper nello Spilimbergo in IV Serie, esordisce in Serie A con l’Atalanta prima di trasferirsi alla Lazio di Bernardini con cui vince una Coppa Italia. Tante le soddisfazioni raccolte dalla squadra biancorossa durante la sua direzione: nella sua gestione è maturato il doppio salto di categoria del Bari dalla C alla A tra il 1983 e il 1985. Dopo la carriera da giocatore Janich è stato dirigente, oltre che a Bari, anche a Napoli, Como, Lazio e nella Triestina.

Domani, in edicola con la Gazzetta del Mezzogiorno, un ritratto di Janich a cura di Gianni Antonucci.