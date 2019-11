Rende-Bari, 24 convocati tra i biancorossi: D'Ursi in rampa di lancio

Il Bari ha convocato 24 giocatori per la trasferta di domani a Rende: il tecnico Vivarini dovrà fare a meno dell’infortunato terzino Costa, mentre in avanti recupera il puntero D’Ursi (per ora quasi un oggetto misterioso della rosa): non è escluso che possa disputare una parte di gara in appoggio al bomber Antenucci. Sul piano tattico la squadra scenderà in campo con il 4-3-1-2, modulo sul quale l’allenatore sta lavorando intensamente durante la settimana.