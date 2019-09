Bari sconfitto a Francavilla, Cornacchini in bilico

Il Bari capitola nel derby a Francavilla perdendo 1-0 con un gol vittoria di Mastropietro, suonando il campanello d'allarme per i biancorossi. La seconda sconfitta in campionato, tre con quella in Coppa Italia ad Avellino, è uno schiaffo che rischia di lasciare strascichi. Anche e soprattutto a livello mentale. Serviva una vittoria per avviare un percorso di crescita che sembrava inchiodato e, invece, ora ci si trova a fare i conti con un bel pasticcio.

Sarebbe troppo comodo pensare a Cornacchini come all’unico responsabile. Ma se davvero è questo il pensiero della società... bè che si faccia presto. Non c’è tempo da perdere in un campionato che si preannuncia molto complicato. Intanto il mister aspetta un segnale dalla proprietà e la sua panchina potrebbe essere in bilico.