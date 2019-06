Bari, quasi fatta per il portiere Frattali: arriva dal Parma

I primi acquisti saranno contrattualizzati dal primo luglio, ma il Bari prosegue con il lavoro del club manager Matteo Scala per rinforzare la rosa dell’allenatore Giovanni Cornacchini. Tra le trattative in corso, è a livello avanzato quella per l’ingaggio del portiere Pierluigi Frattali del Parma. I pugliesi lo vogliono a titolo definitivo e l’accordo è ad un passo: bisognerà definire solo alcuni dettagli nei prossimi giorni. Sono da considerare in dirittura d’arrivo anche le operazioni per l’esterno Kupisz (Ascoli), il difensore Kresic (Atalanta) e il centrocampista Corapi (Trapani).