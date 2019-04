"Daremo il massimo per vincere"Floriano vuole anche segnare

«Abbiamo superato tanti esami di maturità in questo campionato: siamo agli ultimi ostacoli e non dobbiamo tremare», afferma Roberto Floriano. «Ultimamente stiamo pagando dazio al primo episodio sfavorevole, ma non penso ad un calo fisico o mentale. Daremo il massimo per vincere a Troina e ottenere subito la promozione aritmetica. Mi piacerebbe segnare: sono a secco da cinque gare, ma se sfornassi un assist come è avvenuto domenica scorsa, sarei ugualmente felice».