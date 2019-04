Marfella 6

Nulla può sul gol del Portici. Poi, qualche parata in sicurezza soprattutto su tentativi dalla distanza.

Turi 6

Torna titolare dopo tanto tempo e paga la ruggine. Spinge poco, ma tiene in marcatura.

Di Cesare 6.5

Sblocca il risultato con una rete di rapina. E sono sette in campionato. Comanda la difesa, sfiora la marcatura anche nella ripresa.

Mattera 5.5

Diversi interventi a vuoto. Anche sulla rete del Portici non è immune da colpe peccando nella chiusura. Quagliata 6

Presenza costante in proiezione offensiva: stavolta è meno preciso al cross.

Piovanello 5.5

Si alterna tra la posizione di mezzala e quella di esterno puro. Opaco, gli manca il guizzo.

Bolzoni 5

Sulle gambe, ingolfato, poco propositivo in fase di costruzione. Non a caso, è il primo ad uscire.

Hamlili 6

Pur con qualche errore in impostazione, non si risparmia per corsa ed agonismo, reggendo in gran parte da solo il peso della mediana.

Neglia 6

Generosità a fiumi: si propone continuamente e ripiega. In fase conclusiva, però, non graffia.

Simeri 7

Combatte, spesso isolato, contro la difesa del Portici. Bello e pesantissimo il gol di testa (undicesimo stagionale) che vale il successo biancorosso. Nel lotto dei centravanti, resta il più convincente.

Floriano 6

Non vive il suo miglior momento: lo spunto resta sovente in canna. Però, inventa l’assist per la rete di Simeri.

Iadaresta 6

Aggiunge peso all’attacco, alleviando il lavoro di Simeri. Non va al tiro, ma la sua presenza è sua preziosa.

Langella 6

Rileva Piovanello per affiancare Hamlili a centrocampo. Perde un pallone sanguinoso, ma combatte nel finale.

Cornacchini 6

Sufficienza di stima. Il Bari arranca. Di buono (quasi) solo il risultato.