Bari, domenica col Messina senza Aloisi, Pozzebon e Mattera

Bari senza il terzino Aloisi (infortunato), il difensore Mattera e l’attaccante Pozzebon (squalificati) contro il Città di Messina: con queste tre defezioni il tecnico dei pugliesi Giovanni Cornacchini ha preparato in settimana la sfida con i siciliani, gara che potrebbe - in caso di vittoria - consolidare il primato del club di Luigi De Laurentiis nel girone I della Serie D.

La squadra oggi ha lavorato all’antistadio su tecnica e tattica, con un allenamento specifico su tiri in porta e punizioni. Tra le soluzioni testate c'è il ritorno in difesa della coppia Cacioli-Di Cesare e in avanti il tridente Floriano-Simeri-Neglia.