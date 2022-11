Arpal, Cassano fa ricorso al Tar e il commissario lo mette alla porta

BARI - Da ieri Massimo Cassano non può più accedere alla sede dell’Arpal. Il commissario Silvia Pellegrini, entrato in carica dopo l’entrata in vigore della legge regionale che ha sancito la decadenza del direttore generale, lunedì sera ha disposto la disattivazione del badge aziendale e la sostituzione della serratura dell’ufficio. E questo dopo che, già in mattinata, erano state cambiate le password per l’accesso agli indirizzi mail istituzionali (normale e Pec) del direttore generale, così da impedire l’accesso a Cassano.

Proprio quest’ultimo dato è il pretesto che Cassano ha preso al volo per presentare un’istanza urgente al Tar di Bari contro la Regione e il commissario...

CONTINUA A LEGGERE SULLA NOSTRA DIGITAL EDITION O SULL'EDIZIONE CARTACEA