Vaccini, audizione direttori generali Asl Puglia su operatori inadempienti

BARI - E’ stata inoltrata oggi una «richiesta urgente» di audizione di tutti i direttori generali dell’Asl pugliesi in commissione consiliare per monitorare quanti sono gli operatori sanitari inadempienti rispetto all’obbligo di vaccinazione contro epatite B, morbillo, parotite, rosolia, varicella, difterite, tetano, pertosse, influenza, tubercolosi e Covid. La richiesta è partita dal presidente della I commissione, Fabiano Amati: «Siccome ci seccherebbe avere medici e infermieri che ci facciano ammalare invece di curarci - dice - ho inoltrato oggi richiesta urgente di audizione dei direttori generali delle Asl per sapere quanti sono stati e quanti sono, negli anni 2020-2022, gli operatori sanitari inadempienti. E tutto questo per ubbidire alla legge, proteggere le persone malate e onorare la maggior parte dei medici e degli infermieri che lavorano con lealtà, credendo in se stessi e nell’arte che praticano. Speriamo di non trovare inadempimenti o inerzie nell’esecuzione della legge e del regolamento attuativo, facendo coincidere la virtù normativa del Consiglio regionale con quella esecutiva dell’assessorato alla Salute e delle Asl».