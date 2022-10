BARI - Un 19enne, Ludovico De Pandis, è morto ieri sera dopo essere stato investito da un’auto mentre camminava a piedi sulla strada provinciale 101 a Conversano (Bari). Sono le 21.30 quando Ludovico saluta i genitori ed esce di casa. La strada provinciale di Conversano è illuminata ma c'è un pò di nebbia che riduce la visibilità.

Ludovico comincia a camminare per raggiungere gli amici che lo aspettano a pochi metri di distanza, ma riesce a fare solo pochi passi perché un’auto, sbucata all’improvviso, lo travolge. L’impatto è violentissimo: viene sbalzato in aria e sbatte la testa contro un muretto a secco. Per lui non c'è nulla da fare, muore sul colpo sotto gli sguardi sconvolti della sua comitiva. L’auto che l’ha investito, una Citroen C3, era guidata da una 29enne che si è fermata in stato di shock. Le analisi tossicologiche hanno dato esito negativo: la ragazza, dunque, non avrebbe assunto alcol o droghe.

L’incidente è avvenuto in via Putignano, a un chilometro dal centro abitato. L’ingresso di casa di Ludovico si trova proprio su quella strada. Gli amici, come sempre, lo aspettavano in una vicina piazzola dov'è più sicuro fermarsi con l’auto.

La rabbia e le voci di chi abita in quella stessa zona si rincorrono. C'è chi dice fosse spento un lampione proprio nel punto dell’incidente, chi ipotizza sia stata colpa della nebbia che ha impedito alla 29enne di vedere Ludovico. Altri pensano che l’auto andasse a forte velocità. La dinamica dell’accaduto, però, è ancora da chiarire. Dai primi rilievi emerge che la 29enne non si sia proprio accorta della presenza del giovane sul ciglio della strada. Il motivo lo scopriranno i carabinieri che stanno indagando.

«Non è possibile, è successo ancora», scrive sui social chi ricorda la morte di un 18enne pochi giorni fa a Roma, ucciso da un’auto che gli è piombata addosso mentre camminava sul marciapiede. Quanti conoscevano Ludovico lo ricordano come uno studioso che frequentava l’università e come un appassionato di sport, tra tennis e palestra. Il sindaco di Conversano, Giuseppe Lovascio, lo definisce «un ragazzo d’oro» e parla di una «tragedia» che porta «immensa tristezza».

Per tutto il giorno davanti a casa del 19enne sono arrivati i suoi amici con i loro genitori, tutti increduli per quanto successo. La sua salma al momento è nell’istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari. L’auto che ha investito Ludovico è stata posta sotto sequestro. La Procura di Bari ha aperto una inchiesta e domani si valuteranno eventuali iscrizioni nel registro degli indagati e se dovrà essere eseguita l’autopsia.

