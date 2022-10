Decaro attaccato sui social: «Viscido e calcolatore», e lui risponde con una parolaccia

«Viscido e calcolatore, fai schifo», e a questo attacco gratuito via Facebook ricevuto probabilmente da un profilo fake, il sindaco di Bari Antonio Decaro ha risposto senza mezzi termini. «Vaffa», poche semplici lettere che hanno chiarito bene il concetto. Inutile andare a cercare il post, che è stato rimosso probabilmente dallo stesso utente che lo ha scritto. Ma che non era nuovo ad attacchi del genere nei confronti del primo cittadino. Che, tuttavia, essendo anche domenica pomeriggio ha risposto per le rime e senza lasciare spazio a ulteriori interpretazioni.