Aeroporti, in Puglia +15% di passeggeri rispetto al 2019

E’ del + 15 % la crescita del numero dei passeggeri negli aeroporti di Bari e Brindisi per il mese di settembre del 2022. I passeggeri in transito sugli scali pugliesi sono stati 957.763 (630.200 su Bari e 327.563 su Brindisi), rispetto allo stesso periodo del 2019, anno record per Aeroporti di Puglia, quando il dato definitivo fu 832.339. Lo rende noto Adp in un comunicato. La linea internazionale, con numeri che sfiorano i 395mila passeggeri, fa registrare un +10,1%, mentre il dato riferito alla linea nazionale, si attesta su 550.240mila passeggeri e un +22%. Su base annua i passeggeri su Bari e Brindisi sono stati circa 7,2 milioni in crescita del 12,6% rispetto al dato del 2019».