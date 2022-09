Nel paese di Conte, il Movimento 5 Stelle supera l'85%

Volturara Appula non tradisce l'ex premier Giuseppe Conte e anzi regala al Movimento 5 Stelle una percentuale praticamente bulgara, con l'85,1% dei voti al partito pentastellato alla Camera e l'81% al Senato. Volturara è il paesino di appena 380 abitanti dove l'ex premier è nato 58 anni fa. L'ex premier d'altronde era candidato al listino proporzionale proprio a Foggia e quello di Foggia 1 è l'unico collegio uninominale in Puglia nel quale il centrodestra non ha vinto, vista l'affermazione del grillino Marco Pellegrini.