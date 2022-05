San Nicola a Bari, la Festa di maggio

San Nicola è il nostro Oriente, letteralmente ci orienta. È la leggenda che si concreta in una città, è il Mediterraneo sulla terra ferma: Bari indomita e levantina, trafficante e vivace, verace e talora vorace. Scuro di pelle e «amante dei forestieri», San Nicola è l’icona della mediazione con culture lontane ed è il messaggero di una tregua negli affanni e nei traffici, speriamo anche nella guerra. La Festa di Maggio mette insieme devozione e fede, storia e mito, famiglia e amici, fuochi nella notte e Frecce Tricolori. Rinnova il matrimonio di Bari con il mare grazie al quadro e alla statua del Patrono che ondeggiano a bordo dei motopescherecci sorteggiati... Terra e mare, anzi Terramare – scrive Michele Mirabella in queste pagine – potrebbe essere il motto dei baresi. «Nel nome, il verbo all’infinito: amare». Il rito finalmente torna dopo il grande gelo del Covid e il recente furto sacrilego degli ori nella Basilica. La «Gazzetta», a sua volta rinata da poco, celebra la Festa di quest’anno con le magnifiche immagini in bianco e nero di un grande fotoreporter, il milanese Uliano Lucas, che da molti anni conosce, ama e frequenta Bari, scandagliandone il volto e i volti «a passo lento». Buon San Nicola ai Lettori!